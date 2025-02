Coldiretti Puglia in piazza contro le etichette allarmistiche sul vino

Coldiretti Puglia è pronta a mobilitarsi per difendere gli 11mila vitivinicoltori della regione e il comparto del vino Made in Italy dalle nuove misure proposte dall’Unione Europea. L’associazione denuncia come “ideologica e inaccettabile” l’idea di introdurre etichette allarmistiche sulle bottiglie per scoraggiarne il consumo, oltre all’aumento della tassazione.

Le misure, contenute nel Documento di lavoro pubblicato il 4 febbraio dalla Direzione Generale per la Salute e la Sicurezza Alimentare (Dg Sante) della Commissione Europea, rientrano nella revisione del Piano europeo di lotta contro il cancro. Un provvedimento che, secondo Coldiretti, rischia di penalizzare ingiustamente un settore strategico del Made in Italy, che vale quasi 14 miliardi di euro.

La viticoltura pugliese conta circa 11mila aziende agricole e 600 cantine, con una superficie vitata di 89mila ettari, pari al 10% del totale nazionale. La produzione regionale rappresenta il 20% del vino italiano e vanta 28 DOC, 4 DOCG e 6 IGT, con un valore di 631 milioni di euro nel mercato delle denominazioni di origine protetta.

“Vogliamo sensibilizzare i cittadini contro la demonizzazione del vino, che fa parte della Dieta mediterranea e del nostro patrimonio culturale”, afferma Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia. “Un consumo equilibrato di vino ai pasti è stato raccontato nei secoli per i suoi effetti benefici. Se l’Italia è tra i Paesi con la maggiore longevità, un motivo ci sarà”.

Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, sottolinea il rischio di una contraddizione nelle politiche europee: “Mentre si vogliono etichettare le bottiglie di vino con messaggi allarmistici, sugli scaffali troviamo cibi ultraprocessati con bollini verdi, nonostante i loro effetti dannosi sulla salute siano ormai noti”.

Coldiretti Puglia si prepara dunque a scendere in piazza per difendere un comparto che rappresenta un pilastro dell’economia e dell’identità agroalimentare italiana.

