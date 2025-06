Coldiretti Puglia: “Cibo straniero 8 volte più pericoloso di quello italiano”

“Nel 2025 allarmi alimentari quasi quotidiani, etichetta d’origine obbligatoria per proteggere consumatori”

Importazioni fuori controllo e cibi contaminati: in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare, che si celebra il 7 giugno su iniziativa dell’Organizzazione mondiale della sanità, Coldiretti Puglia lancia l’allarme. Nei primi mesi del 2025 si è registrato in media quasi un allarme alimentare al giorno legato all’arrivo di prodotti stranieri contaminati, secondo i dati del sistema di allerta europeo Rasff.

A finire nel mirino, tra gli altri, arachidi cinesi con aflatossine cancerogene oltre i limiti, arance egiziane trattate con Chlorpropham (pesticida vietato nell’Unione Europea dal 2020), pistacchi, pollo, pesce e molti altri prodotti che finiscono abitualmente sulle tavole pugliesi e lucane.

Coldiretti Puglia sottolinea la necessità di intensificare i controlli, anche attraverso il lavoro dei Vigili dell’Annona, soprattutto sui prodotti ortofrutticoli provenienti da Egitto, Tunisia e Marocco, spesso coltivati con sostanze proibite o frutto di sfruttamento dei lavoratori.

“Occorre applicare il principio di reciprocità delle regole, vietando l’ingresso nell’UE ai prodotti che non rispettano gli standard europei di sicurezza alimentare, tutela ambientale e diritti dei lavoratori”, ribadisce Coldiretti.

L’elenco dei prodotti pericolosi è lungo: aflatossine nel burro d’arachidi indiano e nei pistacchi provenienti da Turchia, Iran e Stati Uniti; residui di Clorpyrifos nel riso pakistano e nel pepe peruviano; elevati livelli di mercurio nel tonno spagnolo; salmonella nel pollo polacco e norovirus nelle ostriche francesi e olandesi.

Non sorprende quindi che, secondo l’ultimo rapporto Efsa, i prodotti alimentari stranieri risultino otto volte più pericolosi rispetto a quelli Made in Italy: il 5,6% dei prodotti importati presenta irregolarità chimiche, contro appena lo 0,7% dei prodotti nazionali.

Per Coldiretti Puglia è urgente introdurre l’etichettatura d’origine obbligatoria su tutti gli alimenti. Proprio in questa direzione è stata lanciata a livello europeo una proposta di legge di iniziativa popolare con l’obiettivo di raccogliere un milione di firme per dire stop ai cibi camuffati da italiani e tutelare così sia la salute dei cittadini che il reddito degli agricoltori pugliesi e lucani.

“Solo così potremo fermare l’inganno dei prodotti stranieri spacciati per italiani grazie a lavorazioni minime che permettono di italianizzare alimenti provenienti ad esempio dalla Cina” precisa Coldiretti. La sottoscrizione della petizione è possibile in tutti i mercati di Campagna Amica, nelle sedi territoriali Coldiretti e online sul sito: https://eci.ec.europa.eu/049/public/#/screen/home.

