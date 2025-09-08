8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Coldiretti Puglia: bandi per il Servizio Civile ambientale e agricolo

Redazione 8 Settembre 2025
centered image

Opportunità inedita per i giovani tra i 18 e i 29 anni: in Puglia partono i bandi del Servizio Civile Universale, non solo nella versione ambientale, ma per la prima volta anche in agricoltura. L’annuncio arriva da Coldiretti Puglia, che sottolinea come i ragazzi possano candidarsi entro il 15 ottobre per uno dei 2.098 posti disponibili, attraverso il portale dedicato.

“Ora abbiamo lo strumento anche a servizio dell’agricoltura per formare nuovi giovani, sostenere l’agricoltura sociale e dare competenze trasversali utili a crescere in ambito agricolo e agroalimentare, con particolare attenzione alle aree interne e al welfare di prossimità”, spiega Donato Mercadante, leader dei giovani Coldiretti Puglia.

I progetti spaziano dall’agricoltura sociale alla promozione dei corretti stili alimentari, dal contrasto allo spreco di cibo alla valorizzazione della cultura contadina e alla tutela dei prodotti agricoli italiani.

Il Servizio Civile Ambientale, giunto al terzo ciclo, e quello Agricolo, alla prima edizione, offrono così ai giovani la possibilità di impegnarsi in percorsi di sostenibilità, economia verde ed educazione ambientale, acquisendo competenze preziose per il futuro lavorativo.

“Dobbiamo ritornare ai fondamentali e puntare a un’autonomia agricola che guardi allo sviluppo sostenibile e alle nuove sfide globali”, conclude Mercadante.

About Author

Redazione

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Capitale italiana del libro 2026, Nardò e Tito in finale

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Sanità Puglia, UGL: “Basta violenze, protocolli e bodycam subito”

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

Michele Emiliano papà per la quarta volta

7 Settembre 2025 Giovanni Cannalire

Fabio Mancini: “Giorgio Armani è stato un secondo padre per me”

7 Settembre 2025 Redazione

Palmisano: “Agricoltori del Sud abbandonati da premier Meloni e alleati”

7 Settembre 2025 Redazione

Anticiclone in arrivo: sole e clima stabile in Puglia e Basilicata

7 Settembre 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Capone: “Sono donna e femminista, basta stereotipi. Io sogno un mondo diverso”

8 Settembre 2025 Maria Teresa Carrozzo

LuNeDì Puglia – Puntata integrale 8 settembre

8 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Team Altamura-Cavese 2-1, le pagelle: super Grande, Curcio decisivo

8 Settembre 2025 Antonio Bellacicco

Fasano, Ghilardi: “Siamo al settimo cielo, cavalcheremo l’entusiasmo”

8 Settembre 2025 Leonardo Custodero