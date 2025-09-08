Coldiretti Puglia: bandi per il Servizio Civile ambientale e agricolo

Opportunità inedita per i giovani tra i 18 e i 29 anni: in Puglia partono i bandi del Servizio Civile Universale, non solo nella versione ambientale, ma per la prima volta anche in agricoltura. L’annuncio arriva da Coldiretti Puglia, che sottolinea come i ragazzi possano candidarsi entro il 15 ottobre per uno dei 2.098 posti disponibili, attraverso il portale dedicato.

“Ora abbiamo lo strumento anche a servizio dell’agricoltura per formare nuovi giovani, sostenere l’agricoltura sociale e dare competenze trasversali utili a crescere in ambito agricolo e agroalimentare, con particolare attenzione alle aree interne e al welfare di prossimità”, spiega Donato Mercadante, leader dei giovani Coldiretti Puglia.

I progetti spaziano dall’agricoltura sociale alla promozione dei corretti stili alimentari, dal contrasto allo spreco di cibo alla valorizzazione della cultura contadina e alla tutela dei prodotti agricoli italiani.

Il Servizio Civile Ambientale, giunto al terzo ciclo, e quello Agricolo, alla prima edizione, offrono così ai giovani la possibilità di impegnarsi in percorsi di sostenibilità, economia verde ed educazione ambientale, acquisendo competenze preziose per il futuro lavorativo.

“Dobbiamo ritornare ai fondamentali e puntare a un’autonomia agricola che guardi allo sviluppo sostenibile e alle nuove sfide globali”, conclude Mercadante.

