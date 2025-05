Coldiretti Policoro: “Biogas sì, ma non in zona agricola intensiva”

Il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di biogas a Policoro continua a sollevare preoccupazioni tra gli agricoltori locali. Durante un incontro definito “costruttivo” nella sede della Coldiretti di Policoro, soci e dirigenti dell’organizzazione hanno ribadito la propria posizione critica, pur riconoscendo la legittimità e l’utilità di tali impianti in contesti appropriati.

Secondo la Coldiretti, l’area individuata è a vocazione agricola intensiva, caratterizzata da produzioni di pregio come fragole, agrumi, ortaggi e drupacee, che, oltre a non poter contribuire in modo significativo all’alimentazione dell’impianto, rischiano di essere danneggiate sotto il profilo produttivo e commerciale.

L’analisi approfondita condotta durante l’incontro ha evidenziato anche la vicinanza del sito a insediamenti urbani densamente abitati, un ulteriore elemento che rende il progetto, secondo Coldiretti, altamente impattante sia per l’ambiente che per la comunità.

La Coldiretti Matera ha ribadito la disponibilità a collaborare con tutti gli attori coinvolti, allo scopo di trovare soluzioni condivise che non compromettano l’assetto produttivo del territorio. “La difesa delle imprese agricole resta una priorità assoluta, da perseguire nel solo interesse delle aziende e della comunità, evitando strumentalizzazioni politiche e sociali di cui, in questo momento, nessuno ha bisogno”, ha dichiarato la federazione provinciale.

Il confronto sul progetto resta dunque aperto, ma per Coldiretti appare chiaro che l’area scelta per l’impianto non sia compatibile con un tessuto agricolo di eccellenza che merita tutela.

