Coldiretti Lecce e Polizia insieme contro le truffe informatiche

Il 4 giugno, incontro formativo per difendere agricoltori e anziani finiti nel mirino dei cybercriminali

Un incontro informativo per contrastare l’aumento delle truffe informatiche e fornire strumenti concreti di prevenzione alle imprese agricole. È l’obiettivo dell’iniziativa organizzata da Coldiretti Lecce in collaborazione con la Polizia di Stato – Questura di Lecce, in programma mercoledì 4 giugno alle 18:00 nella sala riunioni di Coldiretti Lecce.

L’appuntamento si inserisce nel ciclo di incontri promossi da Coldiretti Lecce e dall’Associazione dei Pensionati, in sinergia con la Polizia di Stato, con l’intento di rafforzare la sicurezza di categorie particolarmente esposte ai raggiri, come anziani e imprenditori agricoli, sempre più spesso vittime di sofisticati crimini digitali.

In Puglia, in particolare, gli over 70 risultano particolarmente vulnerabili alle truffe porta a porta, mentre cresce l’allerta anche nelle campagne, dove le aziende agricole sono finite nel mirino di cybercriminali attraverso furti d’identità, attacchi di email spoofing, phishing e spear phishing. Queste pratiche permettono ai truffatori di sottrarre dati finanziari e deviare transazioni economiche.

Secondo i dati diffusi dalla Polizia Postale, nel 2024 il Centro Nazionale Anticrimine Informatico ha gestito circa 12mila attacchi significativi, diramando oltre 59mila alert per tutelare infrastrutture e settori sensibili.

“Informazione e prevenzione sono fondamentali per proteggere le categorie più vulnerabili della nostra società e garantire la sicurezza anche alle aziende agricole”, sottolineano il presidente e il direttore di Coldiretti Lecce, Costantino Carparelli e Aldo De Sario. “In un momento storico caratterizzato da un’escalation di raggiri e cybertruffe, questi incontri rappresentano un presidio di legalità e consapevolezza”.

L’incontro del 4 giugno rappresenterà dunque un’occasione concreta per imprenditori agricoli, cittadini e famiglie di acquisire conoscenze e strumenti pratici per difendersi dalle insidie sempre più diffuse della criminalità informatica, grazie all’intervento diretto degli esperti della Polizia di Stato.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author