Codice della Strada: “Meno incidenti e morti nel primo mese”

Nei prossimi giorni saranno diffusi i primi dati ufficiali sull’impatto del nuovo Codice della Strada. Secondo quanto anticipato da Matteo Salvini, ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel primo mese dall’entrata in vigore si sono registrati 508 incidenti in meno e 43 vittime in meno, rispetto allo stesso periodo precedente. Salvini ha fornito queste cifre intervenendo in videocollegamento a un convegno sulla mobilità a Milano, sottolineando i primi effetti positivi delle nuove regole sulla sicurezza stradale.

