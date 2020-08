Code sulla Statale 16: sei vetture coinvolte in un incidente tra Mola e Torre a Mare, due feriti

Condividi

A causa di un incidente tra Mola di Bari e Torre a Mare (BA), si registra traffico rallentato con code sulla statale 16 “Adriatica” all’altezza dell’area di servizio al km 818,200, in direzione Foggia. Nel tamponamento sono rimaste coinvolte sette autovetture e risultano feriti due degli occupanti dei veicoli. Presenti sul posto il personale Anas, le Forze dell’Ordine e il 118 per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.