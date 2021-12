BRINDISI- Sono tutte in fila davanti al pronto soccorso nell’attesa che i pazienti che trasportano possano essere “sbarellati” e trasferiti all’interno per le cure del caso: otto ambulanze e auto mediche sono in coda da ore nel parcheggio a loro riservato ad attendere che siano messe a disposizione le barelle.

Le ambulanze arrivano da San Pietro Vernotico, Mesagne, Latiano, Torre Santa Susanna e si tratta di un disservizio che va avanti da anni e non è non certamente l’unico del nosocomio brindisino, “A. Perrino”, perchè qualche giorno fa è stata raccontata l’odissea di una mamma e di una figlia di 5 anni in attesa 12 ore al pronto soccorso.

Una cronica carenza in cui, comunque, nonostante il caos e la disorganizzazione, tutti gli operatori del Perrino, dai medici, agli infermieri, ausiliari e operatori socio-sanitari, riescono a lavorare.