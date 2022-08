”Cocciante canta Cocciante” è l’evento che apre il MediTa Festival 2022. Sul palco, insieme a Riccardo Cocciante, ci saranno musicisti della sezione ritmica insieme all’Orchestra della Magna Grecia diretti dal Maestro Leonardo De Amicis. Una data speciale e attesa a Taranto, all’interno del suo brevissimo tour tutto italiano dell’estate 2022, che ha fatto registrare sempre il tutto esaurito e con un pubblico entusiasta.

Una occasione per farsi trasportare da musiche straordinarie, vere poesie e capisaldi della musica italiana: “Sincerità”, “Se stiamo insieme”, “Un nuovo amico”, “Bella senz’anima”, “Margherita”. Ricca la scaletta, non mancheranno i brani iconici della popolare Notre Dame de Paris.

L’appuntamento “Cocciante canta Cocciante” apre il MEDITA festival organizzato dall’Orchestra Magna Grecia in collaborazione con il Comune di Taranto e con il sostegno della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

Concerto in programma l’8 settembre 2022 sulla Rotonda del Lungomare di Taranto: ingresso del pubblico dalle ore 20,00 inizio concerto ore 21,15. Biglietti settore A euro 52,00 compresi diritti di prevendita, settore B euro 40,00 compresi diritti di prevendita. Sconto del 20% per bambini fino a 12 anni. A partire dal 29 agosto sarà attiva la vendita dei biglietti, presso il botteghino dell’Orchestra Magna Grecia in via Giovinazzi 28, Taranto. Info al numero 392 9199935 A partire dal 31 agosto sarà attiva la vendita dei biglietti sulla piattaforma Ticketsms. (Comunicato stampa)