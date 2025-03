Cocaina e hashish in casa, arrestato 51enne di Mesagne

BRINDISI – Sorpreso in casa con hashish e cocaina, un 51enne di Mesagne è stato arrestato dai agenti della Squadra mobile di Brindisi e dai poliziotti del nucleo cinofilo della polizia di frontiera. L’uomo, nei giorni scorsi condotto in carcere come disposto dal pm, si trova tuttora in una cella di via Appia, dopo la convalida dell’arresto.

Nel dettaglio, dopo la perquisizione della casa di campagna tra Brindisi e Tuturano dove l’indagato è domiciliato, i poliziotti hanno sequestrato nove involucri che contenevano cocaina per un peso complessivo di 72,33 grammi e una confezione di hashish, avvolta in del cellophane trasparente, dal peso di 14.75 grammi. Trovati anche due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento.

