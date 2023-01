LECCE – Dopo lo stato di agitazione di tutto il personale O.S.S. delle Cooperative Ambiti Territoriali del Salento e provincia di Lecce dell’Integrazione scolastica, a causa delle precarie condizioni lavorative, il Cobas annuncia per martedì pomeriggio un sit-in di protesta sotto la sede del Provveditorato.

Il sindacato lo scorso giovedì, durante un incontro in un Ambito Territoriale della Provincia di Lecce, aveva appreso che dal prossimo bando gli Operatori Socio Sanitari saranno esclusi, quindi non avranno diritto alla clausola sociale di salvaguardia con la cooperativa subentrante e perciò questi lavoratori termineranno a giugno.

Il sindacato si chiede quindi “che fine faranno gli Operatori Socio Sanitari, che per oltre 15 anni hanno lavorato in condizioni di precariato assoluto con le cooperative, visto il taglio di questa figura professionale importantissima nell’integrazione scolastica. Perché vengono salvati solo gli educatori dell’integrazione scolastica e non verrà inserita nei bandi questa figura professionale”.

Barbara Magnani

