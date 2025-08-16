16 Agosto 2025

Clonata la voce di Lino Banfi per un “video truffa”

Dante Sebastio 16 Agosto 2025
L’attore pugliese: “Non permetterò che la mia immagine venga usata per pubblicità ingannevoli”

“Non posso permettere che la mia identità personale, umana e professionale, apprezzata da tanti amici come quella di un serio nonno di famiglia, sia volgarizzata per promuovere una pubblicità meschina che tende a strumentalizzare la credulità popolare al fine di perpetrare un futile inganno”. Con queste parole l’attore Lino Banfi ha denunciato, attraverso un post, la diffusione sui social di un video manipolato in cui la sua voce, chiaramente generata con l’intelligenza artificiale, viene usata per sponsorizzare una presunta crema miracolosa.

L’attore ha annunciato di aver già affidato la questione al suo legale, l’avvocato Giorgio Assumma: “Ho incaricato il mio avvocato di intraprendere le opportune iniziative legali in tutte le sedi competenti anche a livello internazionale, affinché i colpevoli e i loro intermediari vengano severamente puniti”.

