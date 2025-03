Clochard ucciso per provare pistola, chiesto giudizio immediato

Bari – La Procura di Bari ha chiesto il giudizio immediato per Paolo Natale Guglielmi, il 22enne arrestato lo scorso 15 novembre (insieme ad altri due, già a giudizio immediato davanti al tribunale dei minori con prima udienza fissata per il 15 maggio) per l’omicidio dell’indiano Nardev Singh. L’uomo, un 38enne, fu ucciso il 31 maggio scorso in un casolare abbandonato a Ceglie del Campo, periferia di Bari e, secondo gli inquirenti, alla base del gesto ci sarebbe stata la volontà dei giovani di provare una pistola – da poco comprata al mercato nero – contro un bersaglio umano. A Guglielmi sono contestati i reati di omicidio volontario (aggravato dalla minorata difesa della vittima e dall’aver agito con minori), porto e detenzione d’arma clandestina e ricettazione. La Procura ha anche chiesto l’archiviazione nei confronti di altri tre indagati, tutti 22enni, accusati di aver favorito la fuga degli attuali imputati dalla zona dell’omicidio subito dopo il delitto. A loro erano stati sequestrati ed esaminati i cellulari, poi restituiti. (ansa)

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author