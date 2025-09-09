9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Clima, -60% produzione mandorle per gelate di marzo

Ilaria Delvino 9 Settembre 2025
centered image

BARI – “Il clima incide anche nel 2025 sul raccolto di mandorle, con il pregiato superfood che ha subito un taglio drastico della produzione in media del 60%, ma che ha raggiunto anche il 100% in alcuni areali, a causa delle gelate di marzo 2025”. Lo rende noto Coldiretti Puglia tracciando un bilancio della raccolta, dopo i danni causati dalle gelate di marzo sui mandorleti della Puglia, “accertati tempestivamente attraverso sopralluoghi con i tecnici della Regione ai fini del riconoscimento dello stato di calamità, scenario aggravato poi dalla siccità”.
In Puglia le province di Bari e Brindisi “trainano la produzione di mandorle, rispettivamente con 63mila e 41mila quintali, seguite dalle province di Taranto e Foggia. “Il mandorlo ha conosciuto periodi di abbandono – aggiunge Coldiretti Puglia – ma oggi le mandorle di Puglia stanno vivendo un momento di riscoperta e grande apprezzamento sui mercati interno ed estero. Ciò ha fatto crescere l’interesse degli agropirati che acquistano prodotto dai paesi comunitari ed extracomunitari per rivenderlo in Puglia ed in Italia come prodotto ‘made in Italy’ a discapito dei consumatori e dei nostri produttori”.

About Author

Ilaria Delvino

Giornalista Professionista

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

In Italia stipendi insegnanti diminuiti in 10 anni del 4,4%

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Regionali, Decaro apre il cantiere del programma

9 Settembre 2025 Antonio Bucci

Bari, Cpr e situazione carente per gli immigranti

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Bari, Mobee start-up vincitrice dell’empowerment femminile

8 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Regionali, si lavora al programma. Incognita civici

8 Settembre 2025 Antonio Bucci

Bari entra nella rete delle Città dell’Olio, consegnata la bandiera

8 Settembre 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

In Italia stipendi insegnanti diminuiti in 10 anni del 4,4%

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

FRANCAVILLA F. – INNER WHEEL CLUB LANCIA ‘BOOK4YOU’

9 Settembre 2025 Claudia Turba

Clima, -60% produzione mandorle per gelate di marzo

9 Settembre 2025 Ilaria Delvino

Potenza: auto si ribalta all’ingresso della città

9 Settembre 2025 Giuseppe Cutro