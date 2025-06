Cliff Diving 2025, show a Polignano: Cosetti e Barnaba sfiorano il podio

Rhiannan Iffland e Carlos Gimeno dominano la tappa italiana

La tappa italiana della Red Bull Cliff Diving World Series 2025 si è chiusa con un successo travolgente, trasformando ancora una volta Polignano a Mare nel cuore pulsante dello sport estremo mondiale. Oltre 35.000 spettatori hanno affollato la scenografica cornice di Lama Monachile, regalando un’atmosfera da grande evento internazionale tra applausi, emozioni e adrenalina pura.

A dominare la scena sono stati Rhiannan Iffland, sei volte campionessa del mondo, e lo spagnolo Carlos Gimeno, che hanno conquistato il gradino più alto del podio rispettivamente nelle categorie femminile e maschile.

La Iffland ha impressionato il pubblico con tuffi spettacolari dalla piattaforma di 21 metri, chiudendo con un punteggio di 341.60 punti, davanti alla canadese Simone Leathead (333.00) e all’americana Lisa Faulkner (299.85). Ottima la prestazione dell’italiana Elisa Cosetti, che ha sfiorato il podio con 289.95 punti, accolta dal calore dei suoi tifosi: “Gareggiare qui è un’emozione unica. Sentire il tifo di Polignano mi ha dato la carica in ogni tuffo”, ha dichiarato al termine della competizione.

Tra gli uomini, Carlos Gimeno ha trionfato con 403.45 punti, lasciandosi alle spalle il francese Gary Hunt (365.30) e il messicano Jonathan Paredes (365.05). Quarto posto per l’italiano Andrea Barnaba, alla sua prima stagione da permanent diver, che con 347.80 punti ha ricevuto un’autentica ovazione. “Concludere così davanti al pubblico di casa è un sogno. Ogni urlo mi ha spinto a dare il massimo”, ha detto emozionato.

Il cliff diving si conferma disciplina estrema e affascinante: gli atleti si lanciano da piattaforme fino a 27 metri d’altezza, raggiungendo velocità superiori a 85 km/h prima dell’impatto con l’acqua, in una sintesi di controllo, forza e precisione millimetrica.

Il weekend pugliese si è rivelato perfetto anche dal punto di vista meteorologico, con temperature intorno ai 28°C e cielo sereno, contribuendo a rendere la tappa italiana un evento spettacolare.

Il prossimo appuntamento con la Red Bull Cliff Diving World Series è fissato per il 5 e 6 settembre a Mostar, in Bosnia-Erzegovina, dove gli atleti si esibiranno dallo storico ponte Stari Most, in una delle tappe più iconiche del circuito. La corsa al titolo mondiale resta apertissima, mentre Polignano si conferma capitale dell’adrenalina e del tifo sportivo.

