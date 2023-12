POTENZA – “Sarà Clementino l’artista col quale festeggeremo in musica il Capodanno, in piazza Mario Pagano”. Ad annunciarlo il sindaco Mario Guarente e l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio. “Un cantante molto conosciuto e apprezzato da tanti giovani che potranno trascorrere qualche ora all’insegna del divertimento, aspettando con gioia l’inizio del 2024”, aggiungono Sindaco e assessore D’Ottavio. L’animazione nella piazza del centro storico di Potenza comincerà alle ore 21 e, dalle ore 23, il rapper campano salirà sul palco per cantare e ballare fino a notte inoltrata, insieme a tutti coloro che affolleranno la piazza e gli spazi adiacenti della parte antica del centro cittadino.

