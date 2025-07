Claudio Turi sarà un nuovo portiere del Team Altamura

Il Team Altamura chiude per un giovane di grande prospettiva: tutto fatto per Claudio Turi, portiere classe 2005 nato a Bari e cresciuto nel settore giovanile del Napoli. Turi è stato convocato in dodici occasioni, tra Serie A e Coppa Italia, in prima squadra con il Napoli campione d’Italia guidato da Antonio Conte, un’esperienza che testimonia il valore e il potenziale del giovane estremo difensore.

