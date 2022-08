Durante la presentazione per la sua candidatura alle elezioni politiche in Molise, Claudio Lotito ha strizzato l’occhio al Campobasso, squadra che quest’anno non parteciperà alla Serie C per mancata iscrizione. “Guarderò il calcio in Molise da appassionato e con occhio competente. Gli sviluppi eventuali in futuro non li posso prevedere né utilizzarli in maniera strumentale per qualche voto in più. Posso dire comunque di essere a totale disposizione della collettività molisana per trovare le soluzioni migliori, ivi compreso il mio coinvolgimento in prima persona per riportare il calcio molisano nel campionato professionistico, come meritano i suoi tifosi”, ha dichiarato il presidente della Lazio.