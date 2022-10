BARI- “Ti devo sparare…. ti devo scaricare un caricatore addosso… a me non piacciono queste cose… però se mi costringi lo faccio”: l’ombra del clan Parisi dietro il blitz all’alba del 26 ottobre nelle province di Bari, Taranto e Palermo svolto da carabinieri, poliziotti e finanzieri.

Una intensa attività d’indagine iniziata nel 2017 e che tra intercettazioni, osservazioni e pedinamenti è giunta fino ai politici e imprenditori noti del barese, e nella quale sono finiti anche tarantini e palermitani.

Dalle prime luci dell’alba, nelle provincie di Bari, Palermo e Taranto, è in corso l’esecuzione di un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali nei confronti di 19 soggetti (di cui 17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari) – emessa dal gip del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica/direzione distrettuale Antimafia – con cui sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) per una pluralità di delitti.

In particolare, l’esecuzione dell’ordinanza (nei confronti di 15 soggetti indagati da parte dei carabinieri del comando Provinciale di Bari e di altri quattro soggetti indagati congiuntamente da parte del personale della polizia di Stato della questura di Bari e del nucleo di polizia Economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Bari) costituisce l’epilogo di una complessa attività di indagine, coordinata dall’ufficio giudiziario, articolata in 2 filoni investigativi – distinti, ma legati fra loro da profili di connessione soggettiva e oggettiva – di cui:cil primo – delegato alla compagnia carabinieri di Triggiano – ha riguardato, tra l’altro, un’associazione di tipo mafioso operante sul territorio di Valenzano (Bari), propaggine del noto e storico clan Parisi; il secondo – codelegato alla polizia di Stato (squadra mobile e Digos) e al nucleo Pef/Gico di Bari – ha avuto ad oggetto, tra l’altro, un episodio di scambio elettorale politico-mafioso, nonché l’individuazione di un sodalizio delinquenziale finalizzato al reato di corruzione elettorale.

Il primo filone investigativo: usura, estorsioni, armi e stupefacenti

Con riferimento al primo filone investigativo, oltre cento carabinieri del comando provinciale di Bari hanno dato esecuzione – nei comuni di Bari, Cassano delle Murge (Bari), Valenzano (Bari), Ginosa (Taranto) e Palermo – a misure cautelari personali nei confronti di 15 soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso in minacce, porto e detenzione di armi comuni da sparo, estorsione, usura, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip (fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), dieci degli indagati farebbero parte di un’associazione a delinquere di tipo mafioso operante nel comune di Valenzano che, anche con l’uso della violenza e delle armi, avrebbero imposto la loro volontà nel commettere i reati di estorsione, usura, spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi.

Indagine avviata nel 2017: un noto pregiudicato e il clan Parisi

I provvedimenti cautelari in fase di esecuzione conseguono a un’indagine avviata nel settembre del 2017 su delega della direzione distrettuale Antimafia alla sezione Operativa dalla compagnia carabinieri di Triggiano, allo scopo di svelare i collegamenti esistenti tra un noto pregiudicato e il clan Parisi. I gravi indizi di colpevolezza raccolti hanno permesso di individuare di attribuire allo stesso pregiudicato il ruolo di promotore di un progetto criminale, i cui sodali sono stati identificati in 7 fedelissimi nonché nei suoi genitori, la cui madre – in particolare – è sorella di un defunto boss, ucciso in un agguato di mafia nel 2009.

Le intense investigazioni, protrattesi nel corso di due anni, hanno consentito di far luce su un’attività di polizia che ha garantito, nel maggio del 2016, il sequestro di armi e droga fino ad allora nella disponibilità dei sodali. Inoltre, sono stati scoperti cinque episodi estorsivi, sei episodi di usura, un episodio di reimpiego di denaro proveniente da illecita attività e svariati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, nel contrasto ai quali sono state arrestate nella flagranza del reato dieci persone. È da sottolineare come il capo e i suoi fedelissimi non avessero nessuna remora nell’utilizzare armi, violenza fisica o minacciare le loro vittime come testimonia – tra gli altri – l’episodio in cui si rivolgono a una vittima di usura con la frase “…ti devo sparare…. ti devo scaricare un caricatore addosso… a me non piacciono queste cose… però se mi costringi lo faccio”. Tra gli ingenti sequestri effettuati, spiccano, oltre ad armi e munizioni, gli oltre 32 chili di sostanza stupefacente.

Il secondo filone investigativo: corruzione elettorale e scambio politico-mafioso

In relazione al secondo filone investigativo, appartenenti alla polizia di Stato (squadra mobile e Digos) e al Nucleo Pef/Gico di Bari hanno dato esecuzione – nei comuni di Casamassima (Bari), Palo del Colle (Bari) e Valenzano (Bari) – a misure cautelari personali nei confronti di altri quattro soggetti indagati, a vario titolo, per le ipotesi di reato di scambio elettorale politico-mafioso e associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.

Nello specifico, dalle articolate indagini svolte dalla polizia di Stato e dalla guardia di finanza di Bari – mediante intercettazioni ambientali, telefoniche e telematiche, nonché servizi dinamici di osservazione e pedinamento – sarebbe emersa (secondo l’impostazione accusatoria accolta dal gip presso il Tribunale di Bari, allo stato, e fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa) la corruzione elettorale, voti in cambio di soldi e favori.

Elezioni 2019 a Bari: corruzione elettorale, voti in cambio di 25/ 50 euro. Eletta consigliera comunale

In occasione delle elezioni del maggio 2019 per il comune di Bari, sarebbe stata costituita un’associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale. Le attività investigative avrebbero, invero, disvelato un’attività organizzata di selezione e reclutamento di elettori con successiva acquisizione dei loro voti – mediante (prevalentemente) la corresponsione di somme di denaro (25 o 50 euro per ogni singolo voto) – in favore di una candidata, in una lista civica, alla carica di consigliere comunale, risultata poi eletta.

La consigliera e il convivente in carcere per rapporti con criminalità organizzata locale. Domiciliari per Nicola Canonico

L’ipotizzata associazione per delinquere sarebbe stata promossa, costituita e organizzata, oltre che dalla candidata (attinta dalla misura cautelare del carcere) e dal suo compagno convivente (con rapporti di frequentazione con elementi di spicco della criminalità organizzata locale – anch’egli destinatario della misura cautelare del carcere), dal noto imprenditore edile Nicola Canonico (sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari), già consigliere comunale di Bari dal 2004 al 2009 e della Regione Puglia dal 2005 al 2015, nonché attuale presidente di una società di calcio militante nel campionato di serie C. A tale presunta compagine criminale avrebbero aderito altri 7 soggetti aventi il ruolo di “portatori di voto”, ossia quello di individuare, contattare e reclutare il maggiore numero possibile di elettori da cui avrebbero comprato i voti verso il pagamento di un corrispettivo in denaro (che sarebbe stato loro anticipato o successivamente rimborsato dai 3 citati promotori). In relazione a tali fatti il gip ha riconosciuto la gravità indiziaria rispetto ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione elettorale.

Elezioni Valenzano 2019: voti in cambio di modifica al piano regolatore

In occasione delle elezioni comunali di Valenzano del novembre 2019 (comune già precedentemente sciolto per condizionamenti mafiosi), il vertice dell’organizzazione mafiosa oggetto del primo filone investigativo avrebbe assunto l’impegno di procurare “voti della malavita” (così denominati in una conversazione intercettata tra 2 degli indagati) a taluni candidati, in cambio della promessa di ricevere utilità varie in suo favore (tra cui la modifica del piano regolatore comunale per rendere edificabili terreni di sua proprietà) e della sua compagine criminale.

In particolare, tale impegno era stato garantito alla stessa coppia già protagonista dei fatti sopra descritti. È stato disvelato (allo stato attuale degli accertamenti vagliati positivamente dal gip) il raggiungimento di una intesa tra il vertice del clan operante a Valenzano (indicato nel primo filone investigativo) ed uno dei componenti della coppia, avente ad oggetto l’impegno del primo a procacciare un pacchetto di voti in favore di soggetti legati all’altro, candidati come consiglieri comunali e infiltrati dalla coppia in questione in una lista civica. In questo caso, il gip ha ritenuto la gravità indiziaria relativamente alla sussistenza del delitto di scambio elettorale politico-mafioso previsto dall’art. 416 ter c.p.

È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione della misura cautelare odierna, seguirà l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine alle ipotesi di reato contestate, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.