Hanno dell’incredibile le notizie che stanno rimbalzando dalla Spagna: il difensore del Barcellona e della nazionale francese Samuel Umtiti sarebbe ad un passo dal Lecce. Il centrale ex campione del mondo ha un contratto che lo lega ai blaugrana fino al 2026, ma l’impressione è che sia pronto ad approdare in Salento a titilo temporaneo per disputare una stagione nel massimo campionato italiano. Se tutto andrà in porto, mister Baroni avrà a propria disposizione un calciatore di esperienza internazionale, che vanta all’interno del proprio palmares la bellezza di dieci trofei. Un colpo da novanta che sembra essere destinato alla fumata bianca. Quella che sembrerebbe sembrare a primo impatto un’operazione da Fifa, Pes o Football Manager corrisponde invece alla pura realtà, con Corvino e Trinchera pronti a sfornare un autentico capolavoro.