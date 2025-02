Clamoroso in Terza Categoria: arbitro accerchiato e intimidito, partita finisce al 45′

Ha del clamoroso quanto avvenuto nel pomeriggio odierno in Terza Categoria (Girone Unico, Bari): la sfida tra Terribile Soccer e La Bari Sportiva, in programma presso Bari Sporting Club, è terminata al 45′ per volontà del direttore di gara, accerchiato e intimidito a più riprese dai componenti della squadra di casa.

Partita sospesa e non ripresa dopo l’intervallo sul punteggio di 2-3 a favore degli ospiti. L’arbitro, intimorito, si è rifiutato di tornare in campo. Si attende a questo punto quello che sarà il verdetto del Giudice Sportivo in settimana, ma si va verso lo 0-3 a tavolino a favore di La Bari Sportiva.

