Clamoroso: Il Tar accoglie il ricorso del Lecco, l’avvocato Caiffa: ‘Grande soddisfazione’

Nuovo terremoto in vista nel calcio. Il Tar del Lazio, secondo quanto appreso da Antenna Sud, ha accolto il ricorso del Lecco contro l’esclusione dal campionato di Serie B. In particolare i giudici avrebbero annullato la sentenza del Collegio di Garanzia ripristinando la decisione dell’ultimo Consiglio Federale. A Roma presente in udienza presso la sede del Tar, l’avvocato Antonio Caiffa che ha dichiarato: “C’è grande soddisfazione, è inutile negarlo, ora attendiamo le motivazioni per comprendere meglio la vicenda”.

