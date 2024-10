Clamoroso Foggia, Capuano si dimette: ‘Non riesco a incidere, vado via’

Ezio Capuano potrebbe già lasciare Foggia. Il tecnico al termine della gara persa col Sorrento ha annunciato di voler rimettere il mandato nelle mani del Presidente Nicola Canonico. “Non mi era mai accaduto di non incidere sull’andamento di una squadra, non ci sono i presupposti per andare avanti così”.

