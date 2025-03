Clamoroso Fidelis Andria: Antonini richiama Kragl in Sicilia

Potrebbe esserci un clamoroso colpo di scena nella delicata situazione che negli ultimi giorni ha travolto la Fidelis Andria.

Secondo quanto appreso da Antenna Sud, il Presidente del Trapani Valerio Antonini avrebbe richiamato Oliver Kragl per farlo tornare in Sicilia.

Il calciatore è stato già bloccato per la prossima stagione, ma addirittura, Antonini sarebbe sicuro di poterlo utilizzare sin da subito attraverso una particolare clausola.

Un’ipotesi che, tuttavia, appare remota dal momento che, com’è noto, il calciomercato è chiuso in tutte le categorie.

Anche di questo si parlerà in serata durante la trasmissione de “Il Salotto del Calcio” alle 21:00 su Antenna Sud

