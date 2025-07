CJ Basket Taranto non si iscrive: stop a ogni attività agonistica

Il CJ Basket Taranto ha annunciato ufficialmente che non prenderà parte alla stagione sportiva 2025/2026, non avendo completato la procedura di affiliazione alla Federazione Italiana Pallacanestro. Di conseguenza, la società rossoblù non sarà presente in alcun campionato, a qualunque livello.

A rendere nota la decisione sono stati il presidente Sergio Cosenza e il vicepresidente Roberto Conversano esprimendo profondo dispiacere per una scelta definita inevitabile. “Con grande amarezza ci troviamo costretti a riconoscere che le attuali congiunture sfavorevoli, unite alla mancanza di strutture sportive adeguate nel breve termine, rendono impraticabile ogni forma di progettualità sportiva. Tanto meno è possibile proseguire il percorso intrapreso 15 anni fa, che aveva riportato il CJ Basket Taranto, forte di una storia cinquantennale, a raggiungere risultati importanti come la promozione fino alla Serie B Nazionale, disputata per otto stagioni complessive, con una finale playoff per l’A2 sfiorata e una partecipazione alle Final Eight di Coppa Italia, traguardi mai raggiunti dal basket maschile a Taranto”.

Dal club è arrivato un ringraziamento sentito a tutti coloro che, in questi anni, hanno sostenuto il progetto sportivo: dirigenti, collaboratori, tifosi e appassionati che hanno accompagnato la squadra lungo mezzo secolo di attività. Il congedo, tuttavia, lascia aperta una porta al futuro: “Ci sarà tempo e modo, eventualmente, per ulteriori riflessioni. Ad maiora”. E la citazione finale, affidata alle parole di Franco Califano, racchiude un messaggio di speranza: “Non escludo il ritorno”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author