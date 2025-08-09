Cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, proposta bocciata

BARLETTA – Bocciata in consiglio comunale la proposta di Coalizione Civica di conferire la cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, recentemente insignita del riconoscimento delle chiavi della città di Bari. La relatrice ONU, accolta tra gli applausi al Teatro Piccinni, non ha trovato l’approvazione dell’assise consiliare barlettana, con il disappunto degli esponenti di opposizione Carmine Doronzo e Michela Diviccaro. I due consiglieri contestano anche l’assenza di un dibattito sull’argomento, ridotto a mera votazione senza la possibilità di confronto tra maggioranza e opposizione.
potrebbe interessarti anche
Rilevazioni incidenti stradali nella BAT, sindacati contro Cannito: «Non ci siamo mai opposti»
Barletta, parcheggio ospedale Dimiccoli ad ASL BT per piastra oncoematologica
Matera: dall’opposizione apertura al dialogo e proposte sulle linee programmatiche di Nicoletti
Violazioni ambientali nelle cave di marmo: tre aziende sequestrate tra Trani e Bisceglie
Caso Almasri, è scontro tra Governo, opposizioni e magistratura
Mauro De Giulio, il figlio a un anno dalla morte: “istituzioni assenti”