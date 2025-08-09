9 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, proposta bocciata

Antonio Gargano 9 Agosto 2025
centered image

BARLETTA – Bocciata in consiglio comunale la proposta di Coalizione Civica di conferire la cittadinanza onoraria di Barletta a Francesca Albanese, recentemente insignita del riconoscimento delle chiavi della città di Bari. La relatrice ONU, accolta tra gli applausi al Teatro Piccinni, non ha trovato l’approvazione dell’assise consiliare barlettana, con il disappunto degli esponenti di opposizione Carmine Doronzo e Michela Diviccaro. I due consiglieri contestano anche l’assenza di un dibattito sull’argomento, ridotto a mera votazione senza la possibilità di confronto tra maggioranza e opposizione.

