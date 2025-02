Cittadinanza onoraria a Cosentino, il giudice del maxi processo alla Scu

L’eleganza e la sobrietà di un uomo fatto con uno di quegli stampi che ormai sembrano da tempo essere andati perduti, l’impressionante bellezza di un atto di coraggio raccontato senza ricami. Sicché, a domanda specifica: “Ma è vero che nessuno voleva presiedere la Corte d’Assise in quel maxiprocesso e che lei fu l’unico ad accettare?”, si limita a rispondere: “si, è vero”. Punto, stop, non un commento, non un velo di autoincensazione, neanche una smorfia d’orgoglio sul volto. Francesco Cosentino, 89 anni tra qualche settimana, presiedendo il maxi processo alla Sacra Corona Unita ha scritto una pagina di storia di questa terra: la storia di chi ha sfidato la criminalità organizzata a viso aperto, rappresentando lo Stato. Campi Salentina stasera lo omaggerà con la cittadinanza onoraria. E lui quei mesi li ricorda nitidamente. E chi provò a spaventarlo, sbagliò pure casa…