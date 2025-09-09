Cittadella della Carità, CISLFP: “No tagli, tutto il personale da salvare”

Leo Caroli, presidente del Comitato SEPAC, ha convocato un tavolo consuntivo sullo stato della Cittadella della Carità di Taranto, a seguito dell’accordo sottoscritto lo scorso aprile che prevedeva l’ingresso di Neuromed con nuovi fondi per il rilancio della struttura e il risanamento dell’esposizione debitoria.

Al confronto la CISLFP Taranto Brindisi ha posto fin dall’inizio l’esigenza di garantire i livelli occupazionali della Casa di Cura e i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Inoltre, il sindacato ha ribadito la richiesta di esaminare nel dettaglio il Piano Industriale presentato dalla Fondazione al Tribunale fallimentare di Taranto.

“Siamo sempre stati convinti che il ruolo di responsabilità assunto fino ad oggi dalla CISLFP sia stato quello di garantire la sopravvivenza della struttura sanitaria e farla ritornare all’eccellenza del passato. Su questo continueremo a lavorare anche in futuro”, ha dichiarato la segretaria territoriale Flavia Ciracì.

Il management della Fondazione ha evidenziato come, negli ultimi mesi, siano state affrontate le principali criticità, dalla regolarità nel pagamento degli stipendi alla messa a norma della struttura. Ora si attende il pronunciamento del giudice, previsto entro il 15 settembre, per procedere all’attuazione del Piano Industriale concordatario.

La CISLFP ha ribadito la necessità di un confronto costruttivo e partecipativo. A tal proposito, il presidente Caroli ha proposto di convocare un nuovo tavolo nei primi giorni di ottobre per proseguire il dialogo e affrontare le questioni ancora aperte.

La segreteria territoriale ha confermato la volontà di vigilare affinché vengano garantiti i servizi sanitari e tutelato tutto il personale della Cittadella, “nessun escluso”.

