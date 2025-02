Città del Vino, il sindaco di Torricella Turco nuovo coordinatore per la Puglia

TORRICELLA – Il sindaco di Torricella, Francesco Turco, è stato nominato coordinatore regionale per la Puglia dell’associazione Città del Vino, la rete istituzionale che riunisce i Comuni a vocazione vitivinicola e gli enti territoriali impegnati nella valorizzazione della cultura enologica.

Fondata a Siena nel 1987, l’associazione promuove progetti di sviluppo sostenibile, con particolare attenzione alla tutela del paesaggio, alla valorizzazione delle produzioni vinicole locali e al dialogo con le istituzioni regionali e nazionali per il sostegno al settore enologico e all’enoturismo.

“Sono onorato per questo incarico, che rappresenta una sfida stimolante e un’importante opportunità per il nostro territorio” ha dichiarato Turco, ringraziando il presidente nazionale dell’associazione Angelo Radica, il direttore generale Paolo Corbini e tutti i soci pugliesi.

Tra gli obiettivi del neo coordinatore regionale figurano il rafforzamento della rete istituzionale, il sostegno a progetti e iniziative enoturistiche e la collaborazione con le aziende del settore per promuovere un turismo enogastronomico sostenibile. “Il vino è parte della nostra identità e rappresenta una leva fondamentale per lo sviluppo economico e turistico della regione” ha sottolineato Turco, evidenziando l’importanza di unire tradizione e innovazione per valorizzare il patrimonio locale.

