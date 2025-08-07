Città del SS Crocifisso, le prossime tappe

Cresce l’Associazione Nazionale delle Città del SS Crocifisso; i prossimi appuntamenti con il segretario Giuseppe Semeraro
About Author
Racconto la mia terra, le sue vicende, i suoi colori, la sua gente.. e lo faccio con lo stesso calore del sole che la illumina e la passione di una donna del sud.
potrebbe interessarti anche
Crispiano: lo spettacolo delle luminarie per la festa patronale
Taranto, a settembre Medita Festival con Piero Pelù, Serena Rossi e Alex Wyse
Taranto, Gugliotti convoca vertice sul porto lunedì 11
Taranto, è il giovedì del debutto per il Beer Fest
Ex Ilva, M5S Taranto: “No a decisioni sulla città senza confronto”
Ex Ilva, Europa Verde plaude stop accordo proposto da Governo