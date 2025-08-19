19 Agosto 2025

Cisternino, vandalizzati i manifesti dell’evento “Palestina Libera”

Dante Sebastio 19 Agosto 2025
Atti di vandalismo hanno colpito i manifesti dell’iniziativa “Palestina Libera – Stop al genocidio a Gaza”, in programma mercoledì 20 agosto nella Villa comunale. Le affissioni, che riportavano l’immagine di bambini palestinesi affamati e i nomi dei relatori dell’evento, sono state strappate nella notte.

Il gesto è stato duramente condannato dal sindaco Lorenzo Perrini, dall’amministrazione comunale e dalla consigliera Aurora Grassi, moderatrice dell’incontro. In una nota, Grassi si è chiesta: “Vi fanno così paura i volti di questi bambini? Vi spaventa tanto da strappare l’immagine delle vittime?”.

Il primo cittadino ha ribadito con fermezza che l’atto non fermerà l’impegno del Comune: “Questo gesto non fermerà il nostro impegno nel portare alla luce la verità su quanto sta accadendo in Palestina. Non esistono bandiere politiche di fronte a una crisi umanitaria così grave. La società civile deve unirsi in una coscienza umana collettiva”.

Perrini ha inoltre ricordato che già dal gennaio 2024 l’amministrazione comunale ha chiesto il riconoscimento dello Stato di Palestina e un’azione immediata per fermare la tragedia in corso.

L’evento del 20 agosto, con inizio alle ore 18:00, vedrà la partecipazione di relatori di rilievo e rappresenta – sottolineano gli organizzatori – un’occasione per richiamare l’attenzione della cittadinanza e delle istituzioni sulla necessità di azioni concrete a sostegno del popolo palestinese.

