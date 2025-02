Cisternino, un forum “dalla violenza organizzata alla violenza privata”

Oggi, venerdì 14 febbraio alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Cisternino, si terrà il forum “Dalla violenza organizzata alla violenza privata”. In particolare verranno focalizzati alcuni passi del libro “La giusta Direzione” del già procuratore capo della Repubblica Antonio De Donno. Questi i relatori, oltre a De Donno, Giovanni Mutinati, dirigente del Liceo Polivalente Punzi di Cisternino , Paolo Signorino, già sovrintendente della Polizia di Stato. A moderare l’incontro Mario Saponaro, giornalista e direttore di “Porta Grande”. Si parte dall’analisi della criminalità organizzata per arrivare a quella più subdola, quella che si consuma tra le mura di casa, nelle relazioni familiari e sentimentali. Il contrasto alla violenza sulle donne, in particolare, dovrebbe essere un impegno da rispettare quotidianamente, da condurre con determinazione e soprattutto da osservare con rigore.

