Cisternino: torna il Festival delle bande, chiuderà Antonella Ruggiero

È stato presentato nel corso di una conferenza stampa il programma completo della 27ª edizione del Festival Internazionale Bande Musicali “Valle d’Itria” in programma a Cisternino dal 24 al 27 luglio sotto la direzione artistica del M° Donato Semeraro.

Quattro giorni di grande musica europea in uno scenario che solo la Puglia e la Valle d’Itria possono regalare con ospiti da Repubblica Ceca, Olanda, Spagna e Italia.

Per la prima volta l’iniziativa è supportata da Intesa Sanpaolo: una sponsorship fondata su valori comuni: giovani, cultura e territorio, che uniscono il primo Gruppo bancario italiano e l’Associazione Musicale “Città di Cisternino”.

Alla Conferenza Stampa, cominciata con l’esibizione musicale dell’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” di Cisternino sotto le installazioni luminose della ditta Faniuolo Light Emotions di Putignano, hanno preso parte l’Assessore Regionale Fabiano Amati, il Sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, l’Assessore alla Cultura Annalisa Canzio, il presidente dell’Associazione Claudio Siliberti ed il Direttore Artistico Donato Semeraro. Nel corso della conferenza sono stati svelati gli ospiti e le novità della kermesse, giunta alla 27ª edizione, che ancora una volta unisce tradizione ed innovazione ospitando bande e majorettes nazionali ed internazionali nel centro di uno dei primi Borghi più belli d’Italia.

Il Programma e le novità

Come di consueto, il festival prenderà il via dal concerto di Prologue, giovedì 24 luglio alle 21:00 in piazza Garibaldi con l’Orchestra di fiati “Vitino Zizzi” e la Junior Band AMC di Cisternino

Venerdì 25 luglio alle ore 21:00 la Opening Cerimony con la sfilata delle bande e majorettes ospiti in via San Quirico tra cui anche i protagonisti della Scamiciata fasanese ed i saluti istituzionali. Quest’anno le bande e majorettes ospiti saranno accompagnate in parata da auto e moto d’epoca dell’Associazione “Vecchie Passioni”.

Subito dopo in piazza Garibaldi il concerto dell’eclettico gruppo di ottoni Gomalan Brass Quintet. Composto da Marco Pierobon (tromba), Francesco Gibellini (tromba), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone), Stefano Ammannati (tuba) il quintetto, accompagnato dall’orchestra locale, porterà a Cisternino uno spettacolo che ha già raggiunto le più importanti sale da concerto e festival di Nord e Sud America, Europa e Asia.

Sabato 26 luglio alle 21:00 il grande evento in piazza Garibaldi con il concerto di Gala del Festival, che vedrà protagoniste le bande e majorettes ospiti.

Domenica 27 luglio, sempre alle 21:00, la cerimonia conclusiva con il concerto diffuso delle bande e majorettes in più scorci del magico centro storico del borgo più bello d’Italia.

Sul palco in piazza Garibaldi, invece, sarà protagonista la voce unica di Antonella Ruggiero che andrà a fondersi con le note dell’Orchestra di Fiati cistranese. Tra le voci più affascinanti e versatili del panorama musicale italiano, l’artista porterà sul palco di Cisternino tutti i suoi principali successi: dalla carriera con i Matia Bazar, alle tante sperimentazioni del suo percorso da solista. Uno sviluppo che porta le firme di importanti collaborazioni come quella con Ennio Morricone, Adriano Guarnieri, Roberto Colombo, Erri De Luca, Michela Murgia e Andrea Bacchetti.

Un’importante novità per l’edizione 2025 è anche il ritorno della Regione Puglia tra i sostenitori del Festival ed il main sponsor, Intesa Sanpaolo.

Gli Ospiti

Il 27º Festival Bande Musicali “Valle d’Itria” ospiterà la Kleintje Pils dall’Olanda, la Banda Musicale “Fabrizio Caroso” di Sermoneta (LT), la Banda Municipal di Lleida dalla Spagna, il Corpo Bandistico “Il Pentagramma” di Vizzini (CT), la Grande Orchestra di Fiati di Zlìn e le Majorettes di Mohelnice dalla Repubblica Ceca oltre all’Orchestra di Fiati “Vitino Zizzi” e la Junior Band AMC di Cisternino.

