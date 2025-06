Cisternino, storie ed esperienze al “Festival delle penne libere”

Presentata la terza edizione del “Festival delle Penne Libere”. Il 28 e il 29 giugno a Cisternino si parlerà di salute, giornalismo e cultura. Oltre 60 ospiti per un festival che mette al centro la salute, il giornalismo e la libertà d’espressione, creando uno spazio di confronto civile tra cittadini, esperti e istituzioni, dove il valore della parola e dell’ascolto si traduce in impegno, conoscenza e responsabilità condivisa.

Ideato da Mario Saponaro con il sostegno dell’APSPro Cisternino, il festival gode quest’anno del patrocinio del Parlamento Europeo, della Regione Puglia, del Comune di Cisternino, delle ASL di Brindisi, Bari e Taranto, dell’Ordine dei Giornalisti di Puglia, delle Università di Bari e del Salento, dell’ISDE (International Society of Doctors for the Environment), oltre al sostegno della BCC di Locorotondo.

«Questa rassegna nasce dal bisogno di uno spazio plurale, libero, accessibile. Un festival giovane, ma con le spalle larghe grazie all’esperienza della testata Porta Grande. Il patrocinio del Parlamento Europeo ne certifica la visione e la portata. In questi giorni racconteremo storie, esperienze, dati, ma soprattutto umanità» ha dichiarato Mario Saponaro, direttore del festival.

Il titolo scelto per l’edizione 2025 – “Salute: Prevenzione, innovazione e consapevolezza” – pone al centro la relazione tra informazione, scienza e diritti. Dalla libertà di stampa all’etica medica, dai linguaggi dell’emergenza alla disinformazione, ogni sezione del festival proporrà chiavi di lettura per interpretare criticamente il presente, costruendo ponti tra competenze diverse e punti di vista plurali.

