Cisternino | Focolaio covid, il sindaco chiude per due settimane tutte le scuole

A Cisternino il sindaco Luca Convertini ha disposto questa sera la chiusura di tutte le scuole del paese per due settimane, sino al 5 febbraio prossimo.

Il contagio è iniziato dal plesso della scuola d’infanzia San Domenico con tre casi, successivamente un caso alla Manzoni e un altro alla scuola primaria di via Ceglie. In tutto tre insegnanti risultano positive al tampone molecolare e tre bambini a quello rapido. Ma i casi potrebbero essere molti di più.