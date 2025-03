Cisternino: anziano scompare da casa alloggio, Prefettura avvia ricerche

CISTERNINO – Dopo essersi allontanato dalla casa alloggio in cui era ospite, sembra essere svanito nel nulla. Per questo, la Prefettura di Brindisi ha attivato il “piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse”. Sono ore di apprensione per il 71enne Pietro Sansonetti, originario di Fasano. L’allontanamento è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 20 marzo. La forte preoccupazione devia anche dalle condizioni di salute dell’anziano. Le forze dell’ordine, con i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile in prima fila, sono al lavoro per scrivere un lieto fine a questa vicenda.

