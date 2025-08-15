CISL FP Taranto: “Da Regione 1,86 milioni per servizi sociali cittadini”

La CISL FP del Comune di Taranto accoglie con favore l’avviso pubblico della Regione Puglia che mette a disposizione 11,2 milioni di euro per i sei Ambiti Territoriali Sociali della provincia, di cui circa 1,86 milioni destinati all’Ambito di Taranto.
Le risorse, provenienti dal Dipartimento Welfare nell’ambito del Programma Nazionale Just Transition Fund (JTF) Italia 2021–2027, rappresentano secondo il sindacato un’opportunità strategica per ampliare i servizi sociali, sostenere le famiglie e favorire inclusione e giustizia sociale.
Tra le possibili azioni finanziabili: potenziamento delle infrastrutture sociali, recupero di immobili sottoutilizzati, ampliamento dei servizi di cura e protezione, contrasto alla povertà educativa e incentivi all’occupazione, in particolare femminile.
La CISL FP, per voce del segretario aziendale Fabio Ligonzo, invita l’Amministrazione comunale – capofila dell’Ambito – ad attivarsi con urgenza per predisporre e presentare progetti nei tempi stabiliti, coinvolgendo istituzioni, terzo settore e parti sociali, e valutando possibili cofinanziamenti.
«Queste risorse rappresentano un’occasione che non possiamo permetterci di perdere – afferma Ligonzo –. È necessario rafforzare la rete dei servizi sociali cittadini, migliorare la qualità della vita delle famiglie e dare attuazione ai principi di equità e inclusione sociale».
Il sindacato attende un riscontro formale sulle iniziative che il Comune intende intraprendere per cogliere al meglio questa opportunità di sviluppo sociale.
