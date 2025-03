CISL FP Puglia, Caprioli e Gemma eletti al congresso regionale

Il 12 marzo 2025 si è svolto il congresso regionale della CISL Funzione Pubblica, un appuntamento cruciale per il rinnovo delle cariche e per il rafforzamento dell’azione sindacale a tutela dei lavoratori e dei cittadini del territorio.

Durante l’assemblea è stato eletto Pietro Caprioli, già dirigente sindacale ARPA, figura di grande esperienza e competenza. La sua nomina rappresenta un segno di continuità e un riconoscimento del valore del lavoro svolto dalla Federazione.

Oltre a Caprioli, è stato rieletto Aldo Gemma nel ruolo di Segretario Generale, confermando così la fiducia nella sua leadership e nel suo impegno costante per il benessere dei lavoratori del settore pubblico.

Il congresso ha rappresentato anche un momento di confronto e discussione sulle sfide future, con particolare attenzione alle condizioni contrattuali, ai diritti dei dipendenti pubblici e alle strategie per migliorare i servizi ai cittadini. La CISL FP Puglia si è posta l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo come interlocutore fondamentale nelle dinamiche sindacali regionali, promuovendo soluzioni concrete per il miglioramento delle condizioni di lavoro.

Giuseppe Lacorte, Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica Taranto-Brindisi, ha espresso soddisfazione per l’elezione di Caprioli e la riconferma di Gemma, sottolineando l’importanza del lavoro sindacale per la tutela dei diritti dei lavoratori. “A nome di tutta la segreteria della CISL FP Taranto-Brindisi – ha dichiarato Lacorte – voglio rivolgere a Pietro Caprioli e Aldo Gemma i miei più sentiti auguri di buon lavoro. Siamo certi che continueranno a perseguire con determinazione gli obiettivi della nostra Federazione, garantendo ai lavoratori rappresentanza, tutela e risposte concrete alle loro esigenze”.

Con questa nuova dirigenza, la CISL FP Puglia si prepara a rafforzare ulteriormente la sua azione, in un contesto che richiede impegno e visione per affrontare le sfide del settore pubblico e garantire una maggiore qualità dei servizi ai cittadini.

