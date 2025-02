Cisl, Daniela Fumarola eletta segretaria generale

Roma – Sbarra formalizza le dimissioni e propone l’elezione di Daniela Fumarola a nuova leader del sindacato e l’elezione c’è con 188 voti su 191 votanti. La tarantina conquista così la poltrona più alta della Cisl.

Un invito alla responsabilità, alla partecipazione di tutti mettendo da parte i dissidi per il bene comune dei lavoratori. C’è questo e molto altro ne primo discorso che tocca il tema dei giovani che non studiano e non lavorano, i pensionati, il cedio medio la povertà ma anche

Incertezza, incognite, di uno scenario geopolitico che in questi anni si è fatto sempre più complesso, con guerre e tensioni. Richiama il Patto di San Valentino. E

un grande accordo tra parti riformiste e responsabili che impegni istituzioni, sindacato e imprese su obiettivi strategici comuni

