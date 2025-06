Cis Taranto, primo tavolo sotto la guida di Dario Iaia

È in programma per il prossimo 20 giugno, nella Prefettura di Taranto, il primo incontro operativo del Contratto Istituzionale di Sviluppo (Cis) sotto la guida del nuovo responsabile unico, Dario Iaia. Al tavolo sono stati convocati tutti i soggetti beneficiari delle misure previste dal Cis, con l’obiettivo di esaminare lo stato di avanzamento dei vari interventi e individuare eventuali azioni per accelerarne l’attuazione.

Per favorire un’analisi puntuale, è stato predisposto un format specifico che ciascun beneficiario dovrà compilare in ogni sua parte, fornendo informazioni aggiornate sugli interventi ancora in fase di realizzazione.

“Intendiamo dare un impulso decisivo agli interventi programmati e in gran parte ancora fermi. Si tratta di iniziative che rappresentano un’importante occasione di crescita e sviluppo per il territorio, con ricadute positive sull’occupazione e sulla qualità della vita dei cittadini”, ha spiegato Iaia, annunciando che quello del 20 giugno sarà soltanto il primo di una serie di incontri periodici.

“Ritengo fondamentale la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti. Solo attraverso il confronto e un atteggiamento costruttivo sarà possibile raggiungere i risultati che il territorio merita”, ha aggiunto il nuovo responsabile del Cis.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author