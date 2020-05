Cis Taranto | Melucci, finalmente liberate risorse Cipe

Condividi

"Finalmente sono state liberate le risorse della Delibera Cipe n. 10/2018, che per la stazione appaltante Comune di Taranto valgono 78 milioni. I primi che davvero vengono assegnati all'ente civico dal Cis Taranto, che è stato istituito con la Legge n. 20/2015. È motivo di grande soddisfazione per l'Amministrazione comunale, che negli ultimi due anni ha impresso una accelerazione decisiva alla progettazione ed ai lavori relativi alle sue 32 schede (di cui 15 per il piano Isola Madre) già presenti sul tavolo istituzionale". Così il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci commenta l'esito della nuova riunione del Tavolo istituzionale permanente per Taranto che si è svolto oggi in videoconferenza da Palazzo Chigi. "Abbiamo ancora da risolvere problemi importanti, specie - aggiunge il primo cittadino - nel rapporto con la presenza industriale e le bonifiche, ma oggi si compie un passo concreto verso la trasformazione della nostra bellissima città. Accelera la stagione dei cantieri e sarà in pochi anni tutta un'altra Taranto, un diverso modello economico, veniamo ripagati di tanti sacrifici, spesso poco visibili, ma del tutto fondamentali per giungere a giornate come questa". Da domani, conclude Melucci, "torneremo a lavorare con tutte le Istituzioni, per capire quanta strada possa fare il Cis Taranto, ovvero come quel tavolo possa diventare la cabina di regia del Just Transition Fund, dei Giochi del Mediterraneo e di un Accordo di Programma sull'ex Ilva. Ma oggi è solo il momento della festa, della fiducia e dei ringraziamenti sentiti alla Regione Puglia e al Governatore Michele Emiliano per il consueto supporto, ovviamente a tutto il Governo per quanto sta realizzando per Taranto, ma soprattutto al Premier Giuseppe Conte per il ruolo che sta svolgendo in questa storica transizione del capoluogo ionico".