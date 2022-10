Inizia con la terza edizione della Coppa d’Autunno la nuova stagione di eventi del Circolo della Vela Bari. Fortemente voluta dal tutto il consiglio nautico e direttivo del sodalizio sportivo barese, la manifestazione da tre anni mira a riavvicinare alla vela d’altura i velisti baresi, e non solo, per iniziare a divertirsi e allenarsi tutti insieme, anche in vista del successivo avvio del Campionato Invernale di Vela d’Altura Città di Bari.

La Coppa d’Autunno è attualmente detenuta dal Grand Soleil 37 Shamir di Nicola Turi (CV Bari) per l’altura, dal J24 Edb Jebedee di Nino Soriano (CN Il Maestrale) per la minialtura e dall’X332 Euristica di Monica Pacucci (LNI Mola) per la classe amatoriale.

Costituita dalle due giornate di prove del XXXIV Trofeo Bottiglieri (13 e 27 novembre, con due prove per ciascuna giornata) insieme alla giornata del XXXV Trofeo Carofiglio (23 ottobre con due prove in programma), la Coppa d’Autunno ha registrato lo scorso anno un totale di 15 partecipanti provenienti da Bari, Mola, Giovinazzo e Molfetta, con altrettanti equipaggi che si sono divertiti non poco durante le prove in mare. E quest’anno si cercherà di far crescere quel numero.

Le regate sono aperte a tutte le imbarcazioni a vela di altura e minialtura monoscafo di almeno 5,50 mt (lunghezza fuori tutto) in possesso di certificato di stazza ORC (International o Club) valido. E quelle in possesso di Rating FIV per l’anno 2022 che saranno suddivise in Classe Amatoriale A, Classe Amatoriale B e Classe Amatoriale C.

Saranno considerate partecipanti alla Coppa D’autunno Circolo della Vela Bari, le imbarcazioni iscritte a tutte e 3 le manifestazioni. Sarà comunque possibile iscriversi alle singole regate. Le modalità d’iscrizione saranno indicate nei bandi dei singoli trofei reperibili sul sito www.circolodellavelabari.it

Le singole regate saranno valide anche con una sola prova portata a termine, mentre la Coppa d’autunno sarà valida con almeno due prove portate a termine. Ai fini della classifica della Coppa D’autunno Circolo Della Vela Bari, sarà considerato uno scarto al compimento della quarta prova svolta.

Per le imbarcazioni a rating ORC Altura sarà redatta la classifica Overall da cui saranno estrapolate le classifiche per le categorie Crociera/Regata e Gran Crociera. Per le imbarcazioni con rating FIV, le classifiche saranno redatte in tempo compensato suddivise per Classe Amatoriale A, B, C. Per la Minialtura sarà redatta la classifica generale da cui potranno essere estrapolate classifiche di classe se risulteranno iscritte almeno 5 imbarcazioni. Ogni singola manifestazione avrà anche la propria classifica.