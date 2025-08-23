23 Agosto 2025

Circolo Tennis Latiano, tutto pronto per i Campionati Italiani Femminili U15

Anna Saponaro 23 Agosto 2025
centered image

LATIANO- Dal 30 agosto al 7 settembre il Circolo Tennis Latiano ospiterà i Campionati Femminili Under 15, prestigioso appuntamento di fine estate.

Anna Saponaro

centered image

