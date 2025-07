Cinzella Festival, Inail: “Nessun patrocinio, solo progetto educativo”

In riferimento alla nota diffusa dalla segreteria provinciale della FSP Polizia di Stato sul presunto patrocinio dell’Inail Puglia al Cinzella Festival, l’istituto chiarisce ufficialmente la natura della propria partecipazione, precisando che non si tratta in alcun modo di una concessione di patrocinio all’evento musicale.

La presenza dell’Inail al festival di Grottaglie rientra in un percorso progettuale avviato insieme all’Associazione AFO6 nell’ambito di una procedura pubblica finalizzata alla promozione della sicurezza sul lavoro, soprattutto tra le nuove generazioni.

L’accordo tra Inail e AFO6 è stato siglato il 18 febbraio 2025 e comprende diverse iniziative specifiche:

“Ma sicuro che siamo sicuri”, giornata sulla sicurezza nelle scuole superiori di Taranto;

Modulo formativo sulla sicurezza nel Master per responsabili eventi;

Il progetto “Ti aspettiamo per cena”, tre podcast crime ideati dagli studenti degli istituti Pacinotti, Pitagora e Vittorino da Feltre, dedicati alle storie tragiche di Francesco Zaccaria, Cosimo Massaro e Alessandro Morricella, vittime di infortuni sul lavoro in provincia di Taranto;

Uno spazio informativo all’interno del Cinzella Festival per sensibilizzare il pubblico sull’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

L’Inail sottolinea che le scelte artistiche del festival sono di esclusiva competenza dell’organizzazione e non rientrano nell’accordo di collaborazione. L’obiettivo della partecipazione è unicamente educativo, attraverso modalità già sperimentate con successo nelle edizioni precedenti e che hanno coinvolto migliaia di giovani.

“Non vi è alcun legame tra l’Inail e i contenuti del cartellone musicale – si ribadisce -, ma solo un contributo alla promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro, inserito in un programma regionale che, solo nell’anno scolastico 2024/2025, ha coinvolto oltre 20.000 studenti pugliesi”.

