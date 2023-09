Cinque minuti di distrazione costano caro al Monopoli: il Monterosi rimonta e fa 2-2

Cinque minuti di distrazione costano carissimo al Monopoli che spreca due gol di vantaggio e viene rimontato dal Monterosi. Al Veneziani finisce 2-2 con Costantino che risponde con una doppietta ai gol di Starita e Borello. In cronaca: nel 4-2-3-1 di Tomei c’è Angileri a destra e Simone nel ruolo di unica punta, 4-3-3 per il Monterosi con Costantino vertice avanzato. Dopo appena un minuto il Monopoli sfiora il vantaggio: D’Agostino prova il destro dalla distanza, la difesa ospite si salva in corner. Al 9’ ci riprova il Monopoli con un sinistro a giro di Starita non tenuto da Rigon. Alla terza occasione i biancoverdi passano con Starita che sfrutta un assist di Ferrini da sinistra e con un tocco sottomisura mette alle spalle di Rigon. Il vantaggio galvanizza i ragazzi di Tomei che al 21’ sfiorano il raddoppio con D’Agostino che servito da sinistra da De Santis fallisce a tu per tu con il portiere grazie anche a causa di un grande intervento di Rigon. Tre minuti dopo arriva il 2-0: Starita viene travolto dall’estremo difensore avversario in uscita, l’arbitro indica il dischetto e Borello dagli undici metri non sbaglia. Solo una disattenzione poteva rimettere in partita gli ospiti e la commette Francesco Vassallo, che perde il pallone a metà campo e innesca la ripartenza del Monterosi, finalizzata da Costantino con un diagonale che sorprende Perina. Cinque minuti più tardi ancora il bomber pareggia, con un tiro ravvicinato sugli sviluppi di un corner. Rigon deve fare gli straordinari al 42’ per respingere di piedi su Borello: è l’occasione che chiude un primo tempo gradevolissimo. Perina si erge a protagonista nella ripresa: al 5’ il suo riflesso è felino e gli permette di bloccare un colpo di testa ravvicinato di Tartaglia, al 18’ ancora Perina va a bloccare in due tempi una conclusione dai 20 metri di Di Paolantonio, in mezzo il Monopoli fallisce il 3-2 con Simone che non arriva su un traversone di Starita. Il 7 del Monopoli potrebbe festeggiare ancora la sua doppietta personale al 33’ ma a tu per tu con il portiere prova un pallonetto che termina alto sulla traversa. Il Monterosi chiude in 10 per l’espulsione di Vano per doppia ammonizione. Finisce però così con Monopoli e laziali che che chiudono il match sul 2-2.

MONOPOLI – MONTEROSI TUSCIA 2-2

Reti: 14′ Starita, 25′ rig. Borello(MON); 28′ e 32′ Costantino(MTU)

S.S. MONOPOLI 1966 (4-2-3-1): Perina; Angileri(10’st Fornasier), Fazio, Ferrini, De Santis; De Risio(26’st Hamlili), Vassallo(26’st Riccardi); Borrello, Starita(34’st Spalluto), D’Agostino; Simone(26’st Iaccarino). All.: Tomei. A disp.: Alloj, Bosit; Sorgente, Di Benedetto, De Paoli, Santaniello, Cristallo, Piarulli, Mazzotta, Peschetola.

MONTEROSI TUSCIA (4-2-3-1): Rigon; Piroli, Tartaglia, Sini, Crescenzi; Di Paolantonio(28’st Vano), Altobelli, Silipo(28’st Fantacci), Parlati(17’st Frediani); Palazzino(36’st Di Francesco), Costantino(36’st Verde). All.: Romondini. A disp.: Santilli; Di Renzo, Ekuban, Cinaglia, Giordani, Bittante, Perrotta, Conti, Tolomello, Ferreri.

Arbitro: Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea. Assistenti: Pierpaolo Carella della sezione de L’Aquila e Gianluca Scardovi della sezione di Imola. Quarto ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo.

Ammoniti: Vassallo, Fazio(MON); Rigon, Parlati, Verde, Piroli(MTU). Espulsi: 45’st Vano(MTU).

Note: Recupero 1’ p.t., 6’ s.t.; angoli 6-6. Divisa biancoverde per il Monopoli, rossa per il Monterosi Tuscia. Spettatori 2115 di cui 1219 abbonati.

