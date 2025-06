Cinque impegni per Taranto: la proposta di Di Bello ai candidati sindaco

TARANTO – Dopo il primo turno delle elezioni, in cui la coalizione civica “ADESSO” ha ottenuto oltre 4.500 voti, l’avvocato Mirko Di Bello, candidato sindaco e futuro consigliere comunale, lancia un’iniziativa chiara e trasparente in vista del ballottaggio tra Piero Bitetti e Francesco Tacente.

Pur non prendendo posizione a favore di uno dei due candidati, Di Bello accoglie la richiesta del suo elettorato: nessuna indicazione di voto, ma criteri chiari e concreti su cui basare una scelta consapevole.

Per questo ha presentato a entrambi i candidati una “Sottoscrizione d’Impegno Pubblico”, articolata in cinque punti fondamentali, da accettare integralmente o in parte. Le risposte saranno pubblicate entro il 6 giugno, così da offrire ai cittadini la possibilità di decidere in piena autonomia e trasparenza.

In qualità di futuro consigliere comunale, Di Bello si impegna a monitorare il rispetto degli impegni eventualmente assunti da chi sarà eletto.

⸻

I 5 Punti della Proposta

1. Trasparenza e Merito

• Nomina degli assessori basata su curriculum e competenza, con pubblicazione dei profili.

2. Ambiente e Salute

• No a nuovi impianti impattanti (es. rigassificatore, dissalatore, inceneritori).

• Fondo comunale per risarcimenti ai quartieri colpiti dall’inquinamento (Tamburi e Paolo VI).

• Creazione di un centro di ascolto per malati oncologici.

3. Partecipazione dei Cittadini

• Tavoli permanenti con comitati e realtà del territorio.

• Referendum consultivi per grandi opere, come il decentramento amministrativo.

4. Urbanistica Trasparente

• Stop a speculazioni su aree sensibili, senza processi pubblici partecipati.

5. Giovani, Cultura e Lavoro

• Spazi pubblici rigenerati per start-up giovanili e progetti culturali.

• Lancio del brand “Taranto, la Città Spartana” come strumento di marketing.

• Creazione del Parco della Musica, come polo culturale stabile.

⸻

“ADESSO” non dirà chi votare.

Offre però uno strumento concreto: una lista di impegni verificabili, affinché ogni cittadino possa scegliere in modo libero, informato e consapevole.



