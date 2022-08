GALLIPOLI- Se ne sarebbero andati in giro in auto trasportando due mazze da baseball, marijuana e due coltelli: cinque giovani, tra cui una minorenne di 15 anni sono stati sottoposti a controllo e il titolare del veicolo denunciato per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere.

È accaduto durante il controllo di polizia all’uscita di Gallipoli quando i 5 giovani, tutti di comuni limitrofi e tra cui anche una 15enne, hanno subito destato sospetto visto che uno di loro, all’atto del controllo dei documenti, ha cercato di disfarsi di un involucro. Gesto che non è sfuggito agli operatori che hanno subito provveduto a recuperarlo, notando che si è trattato di circa 2 grammi di marijuana.

Approfondito il controllo, è emerso che all’interno del veicolo, erano immediatamente disponibili pertanto utilizzabili 2 mazze da baseball, di cui una in legno di 58 centimetri e una in allumino di 65 centimetri, oltre a 2 coltelli, di cui uno a serramanico lungo circa 21 centimetri e uno a scatto lungo 15 centimetri. Tutto il materiale è stato sequestrato ed il giovane, titolare del veicolo, è stato denunciato per porto abusivo di armi e porto di oggetti atti ad offendere.