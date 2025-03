Cinghiali nei canali e nelle città: in Puglia è emergenza sicurezza

L’invasione dei cinghiali in Puglia sta diventando una vera e propria emergenza, con branchi che si spingono fino ai centri abitati alla ricerca di cibo e acqua. Le immagini di animali che si rinfrescano nei canali o attraversano strade trafficate si moltiplicano, evidenziando una situazione sempre più difficile da gestire.

L’allarme è stato lanciato da Coldiretti Puglia, che denuncia l’aumento della presenza dei cinghiali, soprattutto in provincia di Taranto. Gli agricoltori chiedono l’immediata applicazione del piano straordinario regionale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, già approvato dalla Regione Puglia.

Un pericolo per agricoltura e sicurezza

I branchi si spostano senza controllo, distruggendo coltivazioni, attaccando animali allevati e rappresentando una minaccia per la sicurezza pubblica. Gli incidenti stradali causati dai cinghiali sono in aumento, con gravi conseguenze per automobilisti e pedoni. L’invasione di questi animali mette a rischio anche l’equilibrio ecologico, minacciando la biodiversità di aree naturali di grande valore.

Secondo Coldiretti, il fenomeno ha ormai raggiunto livelli insostenibili, con danni economici incalcolabili per il settore agricolo. Le aree della Murgia barese e tarantina, del Gargano e del Subappennino Dauno sono tra le più colpite, con raccolti devastati e intere piantagioni compromesse.

Il piano straordinario per il contenimento

Il piano regionale, che si affianca al PRIU (Piano Regionale Integrato per l’Uso della Fauna Selvatica), prevede azioni di monitoraggio e intervento per limitare l’impatto dei cinghiali e di altre specie dannose. La sua attuazione coinvolge l’assessorato all’Agricoltura e all’Ambiente, i parchi naturali e i rappresentanti degli agricoltori.

Oltre ai cinghiali, altre specie selvatiche stanno causando problemi: i lupi e i cani inselvatichiti attaccano il bestiame, gli storni distruggono le coltivazioni di olive, mentre i cormorani minacciano la pesca negli impianti di acquacoltura. Anche il granchio blu, predatore invasivo, sta mettendo in crisi l’ecosistema marino, colpendo la produzione di molluschi e pesci.

Una minaccia crescente anche nelle città

Non si tratta più solo di un problema delle campagne: i cinghiali vengono avvistati sempre più spesso nei centri abitati, tra auto parcheggiate, supermercati e aree pubbliche. Gli avvistamenti sono frequenti anche vicino a scuole e parchi, aumentando i timori per la sicurezza dei cittadini.

Con circa 250.000 cinghiali presenti in Puglia, la situazione richiede interventi immediati. Coldiretti ribadisce la necessità di applicare senza ulteriori ritardi il piano regionale per il contenimento della fauna selvatica, per proteggere sia le attività agricole che la sicurezza delle persone.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author