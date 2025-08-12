12 Agosto 2025

Cinghiali al IV Municipio di Bari. Addabbo: “Situazione sotto controllo”

Domenico Brandonisio 12 Agosto 2025
I cinghiali tornano a farsi vedere nelle campagne di Bari. Non sono San Paolo, ma anche nelle zone del IV municipio. Tanti avvistamenti soprattutto a maggio. Ma la situazione sarebbe sotto controllo.

