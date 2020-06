Cinema | Torna il Bif&st, dal 22 al 30 agosto all’aperto

Condividi

Adesso è ufficiale. Dopo la cancellazione dettata dal lockdown e dall'emergenza coronavirus, il Bifest di Bari si terrà a fine agosto, dal 22 al 30. A confermare dell’undicesima edizione del Bari International Film Festival e date è lo stesso presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

Tutti gli appuntamenti si terranno in aree all’aperto della città e nel pieno rispetto dei protocolli anticovid, d’intesa con la Fondazione Apulia Film Commission, che organizza l’evento, e con il direttore artistico Felice Laudadio.

Sarà un festival radicalmente e razionalmente re-inventato nel rispetto delle sue più che consolidate caratteristiche di festival urbano, svoltosi sempre nel cuore stesso della città di Bari. Requisito pienamente consolidato con l’utilizzo di 3 o 4 spazi all’aperto che saranno annunciati in occasione della conferenza stampa che si svolgerà ai primi di agosto. Il programma del festival era già stato completato a marzo scorso ma Essendo nel frattempo molti film migrati sulle piattaforme digitali, Ora si riparte con la nuova selezione per dar vita ad una manifestazione all’altezza delle precedenti, anche se con un numero di film inferiore potendo proiettare all’aperto e solo in ore serali